Еще одна попытка: звезда «Аббатства Даунтон» все-таки выйдет замуж

Фанаты актрисы, сыгравшей Мэри Кроули в «Аббатстве Даунтон», только радуются за нее. Мишель Докери пережила серьезную личную трагедию, но интереса к жизни не потеряла и смогла попробовать наладить отношения с другим избранником.

Более того, эти отношения она решила перевести на новый уровень, поэтому, когда ее бойфренд предложил ей выйти за него замуж — она согласилась. Ее избранник — Джаспер Уоллер-Бридж. Знают они друг друга около трех лет и на кинофестивале в Риме они уже появились вместе.

Джаспер — младший брат британской актрисы Фиби Уоллер-Бридж и работает в агентстве по поиску талантов — сообщает The Times.

Это первый роман Мишель после ее трагедии — прошлый возлюбленный, Джон Дайнин, умер в 34 года от редкой формы рака, любопытно, что по сюжету «Аббатства Даунтон» у героини Мишель тоже скончался возлюбленный.