Еще одна попытка: звезда «Аббатства Даунтон» все-таки выйдет замуж

Фанаты актрисы, сыгравшей Мэри Кроули в «Аббатстве Даунтон», только радуются за нее. Мишель Докери пережила серьезную личную трагедию, но интереса к жизни не потеряла и смогла попробовать наладить отношения с другим избранником.
Джаспер — младший брат британской актрисы Фиби Уоллер-Бридж и работает в агентстве по поиску талантов — сообщает The Times.
Это первый роман Мишель после ее трагедии — прошлый возлюбленный, Джон Дайнин, умер в 34 года от редкой формы рака, любопытно, что по сюжету «Аббатства Даунтон» у героини Мишель тоже скончался возлюбленный.
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