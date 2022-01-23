Бритни Спирс решила кардинально сменить имидж

Бритни, чтобы изменить свой образ, решила покраситься в фиолетовый. Для демонстрации, звезда опубликовала ролик, где она была в черном мини с глубоким декольте и красных сапогах.

Сама Спирс призналась, что пока даже не уверена, что ей это нравится, но решила попробовать в себе что-то поменять, раз уж ей предложила ее маникюрша.