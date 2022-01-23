Бритни Спирс решила кардинально сменить имидж

Бритни, чтобы изменить свой образ, решила покраситься в фиолетовый. Для демонстрации, звезда опубликовала ролик, где она была в черном мини с глубоким декольте и красных сапогах.
Сама Спирс призналась, что пока даже не уверена, что ей это нравится, но решила попробовать в себе что-то поменять, раз уж ей предложила ее маникюрша.
«Вот я с фиолетовыми волосами. Мне скучно, ладно? Очень скучно, поэтому моя маникюрша сказала: сделай это! Я сделала это, но не уверена, что мне это нравится, но, эй… Вот я в мини-платье за 100 долларов и моих ботинках», — написала Спирс в своем Instagram.
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