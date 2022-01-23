Британия — Мураев является агентом Кремля в Украине

Обнародовано заявление министра иностранных дел о планах Кремля установить на Украине пророссийское руководство:

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство надеется поставить в Киеве пророссийского лидера, поскольку оно рассматривает возможность вторжения и оккупации Украины. В качестве потенциального кандидата рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев.

У нас есть информация о том, что российские спецслужбы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками, в том числе:

Сергей Арбузов , первый вице-премьер-министр Украины с 2012 по 2014 год и исполняющий обязанности премьер-министра в 2014 году.

Андрей Клюев , первый вице-премьер-министр с 2010 по 2012 год и руководитель аппарата бывшего президента Украины Януковича.

Владимир Сивкович, бывший заместитель председателя Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО)

Николай Азаров, премьер-министр Украины с 2010 по 2014 год.

У некоторых из них есть контакты с российскими разведчиками, которые в настоящее время участвуют в планировании нападения на Украину.

Министр иностранных дел Лиз Трасс сказала:

Опубликованная сегодня информация проливает свет на масштабы российской деятельности, направленной на подрыв Украины, и дает представление о мышлении Кремля. Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии. Как неоднократно заявляли Великобритания и наши партнеры, любое военное вторжение России в Украину было бы крупной стратегической ошибкой, повлекшей за собой серьезные издержки.

Позиция Великобритании по Украине также ясна. Мы безоговорочно поддерживаем его суверенитет и территориальную целостность в пределах его международно признанных границ, включая Крым. Украина – независимая, суверенная страна.»

https://www.gov.uk/government/news/kremlin-plan-to-install-pro-russian-leadership-in-ukraine-exposed?fbclid=IwAR262P1rQVOxZkFkF2564aH4kghQGzmwdV_nP1QPYpHmfmFLeuaFWtHuCjE