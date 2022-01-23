Bloomberg: Вашингтон хочет заменить российский газ в Европе на катарский

Вашингтон ведет переговоры с Катаром о возможных поставках в Европу природного газа, если российские поставки прекратятся из-за вторжения в Украину. О переговорах пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Президент США Джо Байден намерен до конца января пригласить в столицу Вашингтон эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани. По словам источников, Байден пытается развеять опасения Европы о прекращении поставок российского газа в случае эскалации конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее США неоднократно высказывались о том, что «не допустят» энергетического кризиса в Европе из-за «газового шантажа Москвы». Сейчас Европа получает из России более 40% потребляемого газа. Катар же является одним из крупнейших в мире производителей СПГ, три четверти которого экспортируются в азиатские страны, на Европу приходится 5% поставок. Не исключено, что Катар выйдет на европейский рынок как один из основных поставщиков.