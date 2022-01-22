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Звезда «Американской семейки» избавится от квартиры со второй попытки

Американский актер, звезда ситкома «Американская семейка» Джесси Фергюсон решил избавиться от своей квартиры в Нью-Йорке. Нынешнее объявление о продаже — вторая попытка актера продать недвижимость, сообщает New York Post.

Жилье находится в районе Грамерси на Манхэттене. Фергюсон попросил за него 1,44 миллиона долларов (более 111,3 миллиона рублей). Актер владеет апартаментами вместе со своим супругом Джастином Микитой. Впервые пара выставила объект на продажу в 2018 году, попросив за него 1,49 миллиона долларов. Фергюсон владел квартирой с 2015 года, когда приобрел ее за 1,23 миллиона долларов.

22 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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