Бывший самый сексуальный мужчина планеты избавится от пентхаусов в Нью-Йорке Унесенный цунами в открытое море мужчина плыл 26 часов и выжил » Звезда «Американской семейки» избавится от квартиры со второй попытки Американский актер, звезда ситкома «Американская семейка» Джесси Фергюсон решил избавиться от своей квартиры в Нью-Йорке. Нынешнее объявление о продаже — вторая попытка актера продать недвижимость, сообщает New York Post. Жилье находится в районе Грамерси на Манхэттене. Фергюсон попросил за него 1,44 миллиона долларов (более 111,3 миллиона рублей). Актер владеет апартаментами вместе со своим супругом Джастином Микитой. Впервые пара выставила объект на продажу в 2018 году, попросив за него 1,49 миллиона долларов. Фергюсон владел квартирой с 2015 года, когда приобрел ее за 1,23 миллиона долларов.