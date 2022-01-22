Постпред США в ООН сомневается, что Россия станет перекрывать газ Европе в случае санкций Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок » В Украину прибыла огромная партия новой военной помощи от США, в том числе летального оружия В Киев доставлена первая партия дополнительной военной помощи Украине от Соединенных Штатов. Новая партия «включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины». Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Вашингтон в ближайшее время направит Украине дополнительную военную помощь. Объем поставок не уточнялся. Тем временем газете The Wall Street Journal стало известно, что Германия заблокировала поставки артиллерии своего производства из Эстонии в Украину