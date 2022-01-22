В Украину прибыла огромная партия новой военной помощи от США, в том числе летального оружия

В Киев доставлена первая партия дополнительной военной помощи Украине от Соединенных Штатов.
Новая партия «включает в себя около 200 тысяч фунтов (90,7 тонны) летального вооружения, включая боеприпасы для защитников линии фронта Украины».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки указывала, что Вашингтон в ближайшее время направит Украине дополнительную военную помощь. Объем поставок не уточнялся.
Тем временем газете The Wall Street Journal стало известно, что Германия заблокировала поставки артиллерии своего производства из Эстонии в Украину
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