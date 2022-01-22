Унесенный цунами в открытое море мужчина плыл 26 часов и выжил

57-летний плотник на пенсии Лисала Фолау, который живет на небольшом острове Атала с населением 60 человек, рассказал, что вечером 15 января красил свой дом и услышал от своего брата о надвигающемся цунами. Мужчина и его племянница залезли на дерево в надежде спастись.

Когда шторм утих, они спустились вниз, но после этого их накрыло огромной шестиметровой волной и смыло в море. Мужчина отметил, что у него есть проблемы с ногами, из-за чего он не может нормально ходить. Он услышал, как сын зовет его с суши, но не стал откликаться. «Я думал, что если отвечу ему, он бросится мне на помощь, и мы оба пострадаем. Поэтому я просто плыл среди надвигавшихся одна за другой волн. Я надеялся, что смогу зацепиться за дерево. В таком случае, если я погибну, то спасатели смогут найти меня, и семья сможет меня похоронить», — рассказал Фолау.