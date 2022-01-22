Умер знаменитый советский актер Арнис Лицитис

Латвийский актер Арнис Лицитис скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис на своей официальной странице в Facebook.

За годы жизни Лицитис сыграл более чем в 200 фильмах и телесериалах.

В частности, актер был известен по ролям в кинокартинах «Узник замка Иф», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Долгая дорога в дюнах», «Мираж», «Малиновое вино», а также в сериале «Ранетки» и многим другим.

С 1996 года он выступал на сцене Рижского русского драматического театра. Был женат на латвийской актрисе Инге Айзбалте.