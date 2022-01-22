США пообещали прислать еще много оружия и боеприпасов Украине

США пообещали прислать еще много оружия и боеприпасов Украине. Пока доставлено около 90 тонн боеприпасов, но впереди еще несоклько рейсов военной помощи. Как считают эксперты, доставки оружия Британией и США будут продолжаться еще не меньше недели. Также идет активный процесс работы с инструкторами НАТО.

Ночью 21 января в Украину доставлена первая партия оружия и боеприпасов из США в рамка новой срочной поставки военной помощи перед лицом военной агрессии. До конца января, как сообщают источники в Пентагоне, Украина получит как достаточное количество противотанковых ракет, так разнообраное другое вооружение, включая ПЗРК американского производства. Часть оружия будет переброшена из стран Балтии.

Оказывать военную помощь готовы также Польша, Чехия и Нидерланды, о чем уже сообщалось ранее. Дальше прямая речь:

U.S. Embassy Kyiv

Перша з кількох (!) партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої президентом Байденом для України, сьогодні вночі прибула в Київ. Цей вантаж включає близько 200 тис. фунтів летальної зброї, зокрема боєприпасів для захисників України на лінії фронту