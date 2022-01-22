Релиз «Дома Гуччи» может закончиться скандалом

Релиз «Дом Гуччи» может закончиться скандалом. Сыгравшая одну из ролей в проекте Леди Гага осталась недовольна тем, что из итогового варианта вырезали постельную сцену с ее участием и участием Сальмы Хайек.

«В фильме есть целая сюжетная линия, где у героини Сальмы завязываются со мной сексуальные отношения. Только вот вы этого не увидите, потому что эту сцену вырезали», — призналась Леди Гага.

Звезда заверила, что возможность сыграть в таком эпизоде говорит о Ридли Скотте как о профессионале. Не исключено, что эта сцена попадет в режиссерскую версию фильма.

Картина «Дом Gucci» рассказывает об отношениях между Патрицией Реджани и семье Гуччи. В ней также освещается убийство главы модного дома Маурицио. Его заказала бывшая жена.