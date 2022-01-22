Постпред США в ООН сомневается, что Россия станет перекрывать газ Европе в случае санкций

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что не в интересах России будет перекрывать газ Европе в случае введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Rai 1.

Как полагает постпред, такие гипотетические действия РФ «в равной степени» нанесли «бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу».

В то же время Томас-Гринфилд дала понять, что «план» Вашингтона заключается в тесной координации работы «с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу».

Ранее постпред предупредила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.