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Постпред США в ООН сомневается, что Россия станет перекрывать газ Европе в случае санкций

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд считает, что не в интересах России будет перекрывать газ Европе в случае введения антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. Такое мнение она высказала в интервью телеканалу Rai 1.

Как полагает постпред, такие гипотетические действия РФ «в равной степени» нанесли «бы ущерб и России, так что это было бы не в их интересах перекрывать европейцам доступ к газопроводу».

В то же время Томас-Гринфилд дала понять, что «план» Вашингтона заключается в тесной координации работы «с союзниками для их поддержки в случае любых действий, которые могут быть предприняты против них, включая возможность действий России по газопроводу».

Ранее постпред предупредила, что Вашингтон рассматривает военные меры против России в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

22 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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