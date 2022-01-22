Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок

На Канье Уэста подали в суд. В избиении его обвиняет один из фанатов. Репортеры Hollywood Life пообщались с адвокатом Эриком Андерсоном и выяснили, что максимальный срок по этому обвинению — год тюрьмы и три года испытательного срока.

Впрочем, Андерсон уверен: Уэст может позволить себе лучших адвокатов и рассчитывать только на условный срок. Пусть и есть отягчающие обстоятельства — это не первое такое обвинение Уэста.

Происшествие случилось 13 января в Голливуде. Поздно ночью Канье собирался ехать домой, когда к нему подошел фанат и попросил автограф. Тут-то Уэста и накрыло. По сообщениям TMZ, рэпер вышел из машины и ударил своего фаната кулаком дважды. Некоторое время пострадавший даже не двигался — то ли от шока, то ли от ударов.

Предыдущие нападения произошли не так давно — в 2008-ом и 2014-ом. Но есть у звезды и «отдушина»: считается, что у него биполярное расстройство личности, и если Уэст не принимает лекарства, то становится значительно агрессивней.

Источник фото: Legion-Media