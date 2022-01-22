 
«  
  »

Джон Малкович и Кэти Бейтс сыграют в байопике «Тельма» о матери лауреата Пулитцеровской премии

Джон Малкович и Кэти Бейтс сыграют в байопике "Тельма" о матери лауреата Пулитцеровской премии

Актеры Кэти Бейтс («Американская история ужасов»), Джон Малкович («Новый папа») и Льюис Пуллман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»») исполнят главные роли в картине «Тельма» (Thelma).

Как сообщает Deadline, режиссером выступит Кен Куопис, а сценарий написал Эндрю Фаротт.

«Тельма» расскажет о реальной истории матери американского писателя Джона Кеннеди Тула (Пуллман), который посмертно стал лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Сговор остолопов». Тул покончил с собой, прежде чем был опубликована его книга, а мать Тельма (Бейтс) поставила перед собой цель опубликовать книгу, чего бы это не стоило. Роман был опубликован в 1980 году, спустя одиннадцать лет после смерти Кена, и впоследствии стал широко известной классикой.

Дата выхода фильма пока не сообщается.

22 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  