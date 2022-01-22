Модели Playboy вывели Хью Хефнера на чистую воду в новом фильме Стала известна дата начала съемок фильма «Мятежная луна» режиссера Зака Снайдера » Джон Малкович и Кэти Бейтс сыграют в байопике «Тельма» о матери лауреата Пулитцеровской премии Актеры Кэти Бейтс («Американская история ужасов»), Джон Малкович («Новый папа») и Льюис Пуллман («Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль»») исполнят главные роли в картине «Тельма» (Thelma). Как сообщает Deadline, режиссером выступит Кен Куопис, а сценарий написал Эндрю Фаротт. «Тельма» расскажет о реальной истории матери американского писателя Джона Кеннеди Тула (Пуллман), который посмертно стал лауреатом Пулитцеровской премии за роман «Сговор остолопов». Тул покончил с собой, прежде чем был опубликована его книга, а мать Тельма (Бейтс) поставила перед собой цель опубликовать книгу, чего бы это не стоило. Роман был опубликован в 1980 году, спустя одиннадцать лет после смерти Кена, и впоследствии стал широко известной классикой. Дата выхода фильма пока не сообщается.