Бывший самый сексуальный мужчина планеты избавится от пентхаусов в Нью-Йорке

Американский певец Джон Ледженд, который в 2019 году был признан самым сексуальным мужчиной на планете, вместе с супругой Крисси Тайген решил продать два пентхауса в Нью-Йорке. Пара хочет получить с продажи 18 миллионов долларов (около 1,38 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Пентхаусы располагаются в здании Brewster Carriage House, которая считается достопримечательностью XIX века. Ледженд и Тайген купили первую квартиру за 9,02 миллиона долларов в 2018 году, а вторую — за 7,7 миллиона долларов в 2020-м.