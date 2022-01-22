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Бывший самый сексуальный мужчина планеты избавится от пентхаусов в Нью-Йорке

Mansion Global: певец Джон Ледженд продаст два пентхауса в Нью-Йорке за $18 миллионов

Американский певец Джон Ледженд, который в 2019 году был признан самым сексуальным мужчиной на планете, вместе с супругой Крисси Тайген решил продать два пентхауса в Нью-Йорке. Пара хочет получить с продажи 18 миллионов долларов (около 1,38 миллиарда рублей), сообщает Mansion Global.

Пентхаусы располагаются в здании Brewster Carriage House, которая считается достопримечательностью XIX века. Ледженд и Тайген купили первую квартиру за 9,02 миллиона долларов в 2018 году, а вторую — за 7,7 миллиона долларов в 2020-м.

22 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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