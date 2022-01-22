Канье Уэсту грозит реальный тюремный срок Бывший самый сексуальный мужчина планеты избавится от пентхаусов в Нью-Йорке » Адель слезно обратилась к фанатам из-за трагедии Певица Адель обратилась к своим поклонникам из-за трагедии. Оказалось, что вокалистка вынуждена была отменить выступление своего коллектива, потому что половина музыкантов заразилась коронавирусом. 21-го числа в Лас-Вегасе должна была состояться премьера перформанса артистки под названием Weekends with Adele, который был анонсирован достаточно давно. Но за день до премьеры Адель была вынуждена констатировать, что ее шоу еще не готово и его придется перенести на неопределенный срок. «Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с ковидом и до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я выпотрошена. Извините, что вот так в последнюю минуту, мы не спали более 30 часов, пытаясь осознать это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть ко мне. Мне очень, очень жаль», — произнесла она и разрыдалась в Instagram.