Адель слезно обратилась к фанатам из-за трагедии

Певица Адель обратилась к своим поклонникам из-за трагедии. Оказалось, что вокалистка вынуждена была отменить выступление своего коллектива, потому что половина музыкантов заразилась коронавирусом.
«Мне очень жаль, но мое шоу не готово. Мы перепробовали абсолютно все, что могли, чтобы собрать его вовремя и чтобы оно было достаточно хорошим для вас, но мы были полностью уничтожены задержками с доставкой и коронавирусом. Половина моей команды с ковидом и до сих пор болеет, и пока невозможно закончить шоу. Я выпотрошена. Извините, что вот так в последнюю минуту, мы не спали более 30 часов, пытаясь осознать это, и у нас не хватило времени. Я так расстроена, мне очень стыдно, и мне очень жаль всех, кто приехал, чтобы попасть ко мне. Мне очень, очень жаль», — произнесла она и разрыдалась в Instagram.
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