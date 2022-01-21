Зеленский опасается «российского вторжения» в Харьков

Россия может попытаться «оккупировать» Харьков, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Как пишет The Washington Post, он заявил, что если Москва «решит усилить эскалацию», то она сделает это «на территориях, где исторически проживают люди, имевшие родственные связи с Россией».

«России нужен предлог. Скажут, что защищают русскоязычное население. После аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти», — отметил Зеленский.

При этом он выразил опасения, что в результате начнутся масштабные боевые действия, поскольку Харьков — крупный город с населением более миллиона человек.

Ранее правительства Великобритании предупредило, что в случае вторжения на Украину Россия получит «новое болото», сопоставимое с войной в Афганистане или Чечне.