Уряд Нідерландів готовий негайно надати Україні оборонну зброю

Про це повідомляє AD.nl.
За словами голови МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, уряд і парламентська більшість не виключають постачання оборонної зброї в Україну. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.
«Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до цього з розумінням», — заявив він.
Він зазначив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання можливої ескалації.
«Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня», — заявив Хукстра.
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