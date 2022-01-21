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Уряд Нідерландів готовий негайно надати Україні оборонну зброю

Нідерланди танк

Про це повідомляє AD.nl.

За словами голови МЗС Нідерландів Вопке Хукстра, уряд і парламентська більшість не виключають постачання оборонної зброї в Україну. На користь цього висловилися представники партій, які входять до керівної коаліції.

«Якщо буде запит через НАТО, ми поставимося до цього з розумінням», — заявив він.

Він зазначив, що такого звернення поки немає. Попередній запит був заблокований Німеччиною за підтримки Нідерландів через побоювання можливої ескалації.

«Але ситуація змінилася, контекст змінюється майже щодня», — заявив Хукстра.

21 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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