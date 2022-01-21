Україну запросили долучитися до формування Стратегічної концепції НАТО

НАТО запросило Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

За інформацією Кабінету міністрів оновлена концепція надасть розуміння щодо політики Північноатлантичної організації на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами.

“Як в Україні, так і в столицях країн Альянсу є розуміння, що спільні виклики, які сьогодні постали перед демократіями, потребують спільної відповіді. Вдячні за долучення партнерів до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх 7 років”, – зазначила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Вона наголосила, що країни НАТО вже сказали чітке “ні” агресору на його ультиматуми щодо розширення.

“Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу Альянсу”, – додала Стефанішина.

Відомо, що наразі НАТО розпочинає безпосередню підготовку Стратегічної концепції до 2030 року. Цей документ Генеральний секретар запропонує головам держав та урядів Альянсу на Саміті НАТО у Мадриді у 2022 році.

https://prm.ua/ukrainu-zaprosyly-doluchytysia-do-formuvannia-stratehichnoi-kontseptsii-nato/