У иностранных инвесторов в Россию задумали конфисковать активы

Служба предлагает закрепить в законе возможность изъятия в пользу государства акций, предоставляющих нерезиденту прямой или косвенный контроль над российским «стратегом».
Закон требует согласовывать с правительственной комиссией сделки, в результате которых иностранное лицо получает более 50% акций такой компании. Сделка, совершенная с нарушением, признается ничтожной, и тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.
Идея ФАС заключается в том, чтобы возврат был односторонним: активы у инвестора изымаются, а заплаченные деньги он обратно не получает.
Вероятно, авторы проекта исходили из того, что двусторонний возврат имущества по недействительной сделке «не создает для иноинвестора действенные стимулы руководствоваться требованиями 57-ФЗ», рассуждает руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов: инвестор, нарушая закон, практически ничем не рискует, ведь контрагент должен произвести встречный возврат.
Предложенную ФАС конструкцию эксперт называет «конфискацией». И с ним согласен партнер Forward Legal Карим Файзрахманов. «Это в чистом виде национализация», — сетует он.
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