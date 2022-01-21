У иностранных инвесторов в Россию задумали конфисковать активы

Российские власти готовятся ужесточить законодательство для иностранных инвесторов в предприятия, признанные стратегическими.Как сообщает «Коммерсант» , ФАС подготовила поправки к закону 57-ФЗ («О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»), которые существенно расширят наказание за сделки, совершенные с нарушениями.

Служба предлагает закрепить в законе возможность изъятия в пользу государства акций, предоставляющих нерезиденту прямой или косвенный контроль над российским «стратегом».

Закон требует согласовывать с правительственной комиссией сделки, в результате которых иностранное лицо получает более 50% акций такой компании. Сделка, совершенная с нарушением, признается ничтожной, и тогда по решению суда должен быть осуществлен двусторонний возврат полученного по ней имущества.

Идея ФАС заключается в том, чтобы возврат был односторонним: активы у инвестора изымаются, а заплаченные деньги он обратно не получает.

Вероятно, авторы проекта исходили из того, что двусторонний возврат имущества по недействительной сделке «не создает для иноинвестора действенные стимулы руководствоваться требованиями 57-ФЗ», рассуждает руководитель направления «Правовое развитие» Центра стратегических разработок Максим Башкатов: инвестор, нарушая закон, практически ничем не рискует, ведь контрагент должен произвести встречный возврат.

Предложенную ФАС конструкцию эксперт называет «конфискацией». И с ним согласен партнер Forward Legal Карим Файзрахманов. «Это в чистом виде национализация», — сетует он.