«Не после „вторжения“, а уже сейчас»: Зеленский призвал Запад не медлить с санкциями против России

Украинские партнеры говорят о введении санкций только после того, как произойдет вторжение России на Украину. Такие заявления возмутительны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

«Возникает вопрос: почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?» — отметил Зеленский. По его словам, Россия сможет справиться с введенными против нее новыми санкциями, поэтому лучше ввести их «уже сейчас».

Зеленский добавил, что выступает против войны и за диалог с Россией, но просит США «помочь найти формат» этого диалога.