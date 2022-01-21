Комплексное обслуживание пациентов в стоматологических клиниках – 10 услуг

Современная стоматология предлагает воспользоваться спектром услуг в специализированных клиниках. Это не только стандартное лечение, протезирование и удаление зубов, но и терапия всех заболеваний ротовой полости, исправление прикуса. Многие профильные учреждения, в том числе стоматологическая клиника в Соломенском районе, имеют в своем распоряжении новейшее оборудование для глубокой диагностики. Пациенты, приходя на осмотр к специалисту, получат помощь по любому поводу без необходимости посещения других центров.

10 услуг современной стоматологии

Боль, неприятный привкус во рту, кровоточивость десен, отечность мягких тканей, потемнение эмали – независимо от того, что привело пациента на прием к стоматологу, можно рассчитывать на получение профессиональной помощи в одном месте. В комплекс оказываемых услуг входят:

1. Диагностика. Выполняется рентгеновское исследование, компьютерная томография и ортопантомограмма. Это позволяет выявить даже незначительные патологические изменения в мягких и твердых тканях ротовой полости, неправильный прикус.

2. Терапия. Речь идет о консервативном лечении кариеса и пульпита, заболеваний мягких тканей, инфекционных и воспалительных процессов. В эту категорию входят и процедуры по укреплению эмали.

3. Пародонтология. Пациенты получат помощь при наличии патологий десен (сначала они будут диагностированы, затем проводится терапия или хирургическое вмешательство). Здоровье пародонта напрямую связано с сохранением зубов.

4. Протезирование. Восстановление жевательной функции при отсутствии одного или нескольких зубов в ряду возможно разными типами протезов: бюгельными, мостовидными, съемными, несъемными, из акрила и пластмассы, металла.

5. Имплантология. Сложный процесс установки имплантов проводится «под одной крышей» – от вживления титановых корней до установки постоянной коронки. Пациент во время имплантации (3–8 месяцев) постоянно находится под наблюдением врача.

6. Ортодонтия. Направление в стоматологии, которое занимается диагностикой и коррекцией прикуса. Пациентам устанавливают брекет-системы, капы. Такое лечение не только восстанавливает красоту улыбки, но и нормализует жевательную функцию.

7. Детская стоматология. В клинике должен работать специалист по детским стоматологическим заболеваниям. Он должен быть и хорошим психологом, чтобы найти подход к каждому маленькому пациенту и не допустить развития у него страха перед дантистами.

8. Хирургическая стоматология. Удаление разрушенных, «мертвых» зубов, операции на мягких тканях, устранение абсцессов и чистка придесневых «карманов» при нагноении – все эти манипуляции выполняет стоматолог-хирург. Чаще он оказывает помощь в экстренных случаях.

9. Профессиональная гигиена. Чистка зубов ультразвуком, фторирование помогают удалять мягкий и твердый налеты, избавлять от темных пятен. Эти процедуры служат профилактикой кариеса, заболеваний десен.

10. Отбеливание зубов. Выполняется по желанию пациента и по медицинским показаниям. Однако процедура имеет противопоказания. Может выполняться несколько раз в год – частота посещений стоматолога по этому поводу устанавливается в индивидуальном порядке.

Не нужно бегать от клиники к клинике в поисках узких специалистов, тратить время на посещение диагностических центров! Современные стоматологии оказывают полный спектр услуг, готовы «вести» каждого пациента от первого посещения и на протяжении всей жизни.

Источник: сайт Slalen.ua.