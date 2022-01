Використання відеопрезентації в системі онлайн школи Using video presentations in the online school system » Использование видеопрезентация в системе онлайн школы Постоянное развитие общества требует новых подходов к осуществлению образовательной деятельности. Ребенок настоящего мыслит по-другому, предпочитает виртуальный мир, в котором находит единомышленников и интересную информацию. Интернет – это доминирующая сетевая система, оказывающая огромное влияние на формирование личности. Задача учителя – создать такие условия, способствующие использованию технических устройств для интеллектуального развития учащихся. Здесь преимущества имеет онлайновая школа, ведь это не скучные уроки объяснения или лекции, это интересный мир занятий, в котором знания школьники получают в гаджетах. Современное поколение детей называют «цифровым», поскольку технологии – это неотъемлемая составляющая их жизни. Считают, что такие дети воспринимают материал «клипово», т.е. нужно постоянно менять картинки для полноценного понимания материала. Именно такое решение мы видим в использовании видеопрезентаций, где изменяются изображения, усиленные голосовым сопровождением. Просматривая такой урок, ребенок попадает в онлайн-среду, которая является фактическим инструментом, помогающим познавать мир. Джули Коатс в книге «Поколения и стили обучения» отмечает, что обучение должно быть динамичным, ведь современные учащиеся стремятся получить информацию быстро. Такой процесс возможен только тогда, когда материал в видеопрезентации логически структурирован и ярко визуализирован. Кроме того, учитывая, что представители цифрового поколения стремятся быть самостоятельными, выбранный способ объяснения темы очень уместен, ведь ребенок работает, не нуждаясь в посторонней помощи. Преимущества использования видеопрезентаций в системе работы онлайновой школы еще и в том, что создается эффект присутствия на обычном уроке, где учащийся чувствует себя раскрепощенно, не боится мыслить свободно, осознает результат собственной учебной деятельности, избегая при этом перегрузки, так как в любой момент может остановить просмотр и продлить его позже. Это способствует соответственно укреплению здоровья, потому что ребенок делает перерыв тогда, когда чувствует себя уставшим, что совершенно невозможно в обычной школе. Использование видеопрезентаций – важный инструмент в реализации образовательного процесса в онлайновой школе, который помогает рационально использовать время. Поскольку «цифровые» дети, по мнению психологов, не могут долго сосредотачивать внимание, то, соответственно, пересмотр учебного материала не должен быть длительным, поэтому содержание урока добирается так, чтобы кратко передать основные события, факты, однако одновременно побуждать учеников сделать собственные выводы и, возможно, найти дополнительную информацию. Такая организация обучения, полагаем, способствует эффективной работе. Кроме того, в видеопрезентациях можно использовать разнообразные игры, ребусы, кроссворды, викторины, демонстрировать с помощью наглядного материала опыты, выполнять практические работы. Это, по нашему мнению, только усилит интерес ребенка к уроку, будет способствовать развитию умений и навыков. Следствием успешно подобранного материала является формирование творческого подхода ребенка к увиденному, услышанному и самостоятельно исследуемому. Таким образом, использование видеопрезентаций в учебном процессе важно на современном этапе, ведь традиционное образование, как видим, не способно удовлетворить потребности детей сегодня, потому что стремительное развитие науки и техники оказывает влияние на жизнь общества, а дети, возрастая в таких условиях, легко адаптируются к изменениям и требуют новых подходов к реализации образовательного процесса. Именно такой принцип доминирующий в дистанционной школе «Акцент», где видеопрезентации являются ключевым инструментом для формирования знаний, умений и навыков. Об этом более подробно можно узнать на сайте школы akcent-school.com или позвонив (098) 692 11 22 (093) 208 67 44 (050) 085 07 28