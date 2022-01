Using video presentations in the online school system Билл Гейтс предупредил о новых вирусах, которые будут опаснее коронавируса » Американцы разработают супер-легкие очки ночного видения Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) министерства обороны США выбрало десять компаний и исследовательских организаций, которые займутся разработкой легких и мощных очков ночного видения. Военные хотят, чтобы по размерам и массе они были ближе к обычным очкам. Сегодня американские военные пользуются громоздкими и тяжелыми системами ночного видения. Например, биноклями ENVG-B, которые весят более килограмма. Они ограничивают подвижность, а если долго их носить, могут стать причиной хронических травм. К тому же, у существующих устройств ночного видения узкий угол обзора, и они ограничены ближним инфракрасным диапазоном. В прошлом году DARPA запустило программу ENVision (Enhanced Night Vision in Eyeglass Form — Улучшенное ночное видение в форме очков). Ее задача — создать легкие очки ночного видения с более широким углом обзора, которые позволяли бы вести наблюдение в разных спектрах инфракрасного диапазона. Военные хотят, чтобы эти очки помогали видеть не только в темноте, но и в тумане, пыли и дыму, а также были тепловизионными. И при этом по размерам и массе могли бы быть ближе к обычным очкам. В январе агентство перспективных оборонных разработок объявило, что выбрало десять команд из компаний и исследовательских организаций, которые примут участие в программе ENVision. Первая группа будет создавать оптику с широким углом обзора и усилители изображения. Их задача — разработать технологии, которые позволят значительно уменьшить размеры и компонентов систем ночного видео. А вторая займется исследованием новых методов усиления процессов фотонной ап-конверсии от любого спектра инфракрасного диапазона до видимого света. Это, в теории, может привести к появлению полностью оптических систем ночного видения, которым не нужны будут усилители изображения.