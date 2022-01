Звезда «Сверхъестественного» станет супергероем DC

Звезда сериала «Сверхъестественное» Дженсен Эклс на подкасте Inside of You With Michael Rosenbaum ответил на вопрос о том, хотел бы он сыграть супергероя из вселенных DC или Marvel. Ответ «убил» — актер уже примерил такую роль.

Какого именно героя сыграет Эклс, неизвестно, но он точно из мрачного мира комиксов DC.

«Что ж, есть кое-что от DC, над чем я сейчас работаю вместе с Warner Bros. и некоторыми другими хорошими партнерами, за что я и скрестил пальцы. Опять же я не буду об этом говорить, потому что не хочу сглазить», — рассказал Дженсен.

На данный момент Эклс снимается в популярном сериале «Пацаны» компании Amazom. Актеру досталась роль супегероя Солдатика.