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Ученые выяснили, что надежно защищает от тяжелого течения «омикрона»

Ученые выяснили, что надежно защищает от тяжелого течения «омикрона» — есть определенный механизм.

Т-клетки, возникающие в организме вакцинированных и переболевших ковидом, защищают от тяжелого течения болезни при заражении омикрон-штаммом. Исследование проводили в Каролинском институте (Швеция).

Ученые пояснили, что их результаты объяснили, почему вакцинированные менее подвержены тяжелому течению «омикрона». Изучали людей, привитых мРНК-вакцинами. Всего в исследовании приняли участие 128 человек. Их поделили на три группы: вакцинированные, переболевшие и те, кто не был ни привит, ни инфицирован.

Анализы у вакцинированных были взяты через шесть месяцев после второй дозы вакцины, а у переболевших — через девять месяцев после подтвержденной инфекции, но до появления «омикрона».

Получилось, что Т-клетки в обеих экспериментальных группах показали хорошую способность распознавать шиповидный белок «омикрона», но наилучший ответ наблюдался в группе привитых.

20 января, 2022 | Tags: | Category: Мир, Наука, Новости
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