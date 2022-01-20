США не дозволили Зеленському арештувати Порошенка — джерело

За нашою інформацією, ОП до останнього, через Татарова, вимагало арешту і застави для Порошенка. Ще сьогодні вранці іншого рішення на руках судді не було.

Про це пише ТК Зелені чоловічки.

Усе змінив особистий візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена, який привіз для Зелі чіткий сигнал від Байдена – забрати руки від Порошенка, «бо це буде російський сценарій». Про це нам повідомив обізнаний з ходом переговорів дипломат.

Тому арешт і заставу дуже швидко довелось змінювати на «особисті зобов’язання», щоб не виглядати абсолютно нікчемними йолопами в очах українців.

https://newsua.one/news-politics/60204-ssha-ne-dozvolili-zelenskomu-areshtuvati-poroshenka.html