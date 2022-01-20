Канада заявила о неприемлемости атаки России на Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Оттава работает с союзниками, чтобы донести до России, что продолжение агрессии в отношении Украины неприемлемо.

«Мы опасаемся вооруженного конфликта в Украине. Мы очень обеспокоены позицией российского правительства и тем фактом, что оно отправляет солдат к украинской границе», – сказал Трюдо, выступая на пресс-конференции.

В Канаде проживает крупная и влиятельная украинская община. После аннексии Крыма Канада придерживается жесткой линии в отношениях с Россией.

«Мы работаем вместе с нашими международными партнерами и коллегами, чтобы пояснить, что российская агрессия и дальнейшие вторжения в Украину абсолютно неприемлемы», – заявил Трюдо. Он добавил, что Канада делает ставку на дипломатию, санкции и полномасштабное международное давление на Россию.

Ранее министр иностранных дел Канады Мелани Джоли сообщила, что в подходящее время Оттава примет решение о поставках вооружений Украине. Трюдо подчеркнул, что любое решение будет основано на интересах украинского народа.