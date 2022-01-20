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К концу 2024 года в космосе хотят построить киностудию

К концу 2024 года в космосе хотят построить киностудию, где можно будет снимать фильмы, телепередачи и концерты в условиях микрогравитации. Проектом занимается компания, участвующая в работе над «космическим» кино с Томом Крузом в главной роли

Модуль с ней будет расположен на сегменте МКС, который планируют сделать самостоятельной станцией.

Компания Space Entertainment Enterprise (S.E.E.), участвующая в производстве фильма с Томом Крузом, который планируют снять в космосе, объявила о планах построить на орбите собственную развлекательную площадку, где будут в том числе киностудия и спортивная арена.

Модулем под названием SEE-1 займётся частная компания Axiom Space, которая ранее получила разрешение НАСА на строительство так называемого сегмента Аксиом на Международной космической станции. Закончить работу над SEE-1 планируют к декабрю 2024 года, а пока S.E.E. займутся привлечением финансирования.

Компании утверждают, что на SEE-1 будет расположено пространство для проведения спортивных соревнований, концертов, а также съёмок и трансляций кино, телепередач и другого развлекательного контента в условиях микрогравитации. Основатели S.E.E. намерены использовать модуль самостоятельно, а также предоставлять его партнёрам.

Глава Axiom Space подчеркнул, что студия станет частью «разнообразной экономики на орбите» и продемонстрирует одну из множества сфер применения станции Аксиом, среди которых будет и космический туризм. Сегмент собираются отстыковать и превратить в отдельную станцию после закрытия проекта МКС — это может произойти в 2028 году.

20 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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