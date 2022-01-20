«Хартыя-97»: Деньги Лукашенко обнаружили в Монголии

Журналисты EU Reporter раскрыли схему по отмыванию крупных сумм денег, которые якобы принадлежат президенту Белоруссии Александру Лукашенко и его окружению, передает портал «Хартыя-97».

Издание напоминает, что еще 6 ноября 2020 года Евросоюз, Швейцария и США заморозили активы и счета 59 человек по всему миру, включая Лукашенко, его сына и подельников. «Впоследствии выяснилось, что сеть Лукашенко по отмыванию денег отправляла крупные суммы денег через Монголию в офшорные компании в Эстонии и Доминиканской Республике», — указывает «Хартыя-97» со ссылкой на EU Reporter.

Отмечается, что у Лукашенко было несколько валютных «дойных коров». Одним из них был БелАЗ, производитель большегрузных автомобилей и оборудования, используемых в горнодобывающей промышленности.

Белорусская государственная компания БелАЗ продает грузовики и другую продукцию через своего официального дилера United Belaz Machinery в Монголии. Этот дилер имеет дочернюю компанию в Монголии — United Belaz Machinery Investment Company. Ее подозревают в отмывании денежных сумм для Лукашенко под видом продажи майнингового оборудования в Монголии. Право собственности на United Belaz Machinery было передано зарегистрированной в Эстонии компании Meress, а также Blustait (Доминиканская Республика). Предполагается, что бенефициарные владельцы этих офшоров связаны с Лукашенко.