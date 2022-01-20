Глава Міноборони Британіі: Ми можемо ще збільшити постачання зброї до України

Великобританія не виключає, що збільшить кількість зброї, яку передасть незабаром Україні.
Про це в інтерв’ю Daily Mail розповів міністр оборони Великобританії Бен Воллес.
“Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України”, — сказав Воллес.
За його словами, Британія вже надіслала до України 2000 протитанкових гранатометів.
“Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії”, — зазначив міністр.
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