Глава Міноборони Британіі: Ми можемо ще збільшити постачання зброї до України

Великобританія не виключає, що збільшить кількість зброї, яку передасть незабаром Україні.

Про це в інтерв’ю Daily Mail розповів міністр оборони Великобританії Бен Воллес.

“Я продовжу ретельно стежити за необхідністю розширення обсягу постачання оборонної зброї до України. Я не виключаю нічого, що могло б допомогти самообороні України”, — сказав Воллес.

За його словами, Британія вже надіслала до України 2000 протитанкових гранатометів.

“Об’єднане королівство рішуче налаштоване стояти пліч-о-пліч з Україною, підтримувати її суверенітет та спільні інтереси. Ми вже вісім років допомагаємо їм розбудовувати оборонні можливості й вирішили збільшити цю допомогу на тлі російської агресії”, — зазначив міністр.