Эммануель Макрон призвал покончить с зависимостью от нефти из газа из России

Евросоюзу нужно покончить с зависимостью от нефти и газа из России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая в Европарламенте в среду.По его словам, с Россией нужно вести диалог. Но чтобы иметь переговорную позицию, нельзя находится в зависимом положении.

«Если мы хотим оказывать влияние, нам нельзя быть уязвимыми», — заявил Макрон. Закупки российских энергоносителей, по его словам, являются одной из таких уязвимостей.

«Нам надо создать условия для укрепления независимости от России. Когда я смотрю на наш импорт газа, мы не являемся независимыми», — заявил Макрон (его цитируют Associated Press и Montel).

Евросоюз, по его словам, в ближайшее время представит свое предложение по вопросам стабильности и безопасности, которое предстоит обсудить с партнерами по НАТО, а затем — вынести на переговоры с Россией.

По данным Минэнерго США, Евросоюз является крупнейшим покупателем российской нефти, импортируя 48% уходящих за рубеж баррелей. Главные клиенты российских нефтяников находятся в Нидерландах (11%), Германии (11%), Польше (7%) и Финляндии (4%).

В страны Европы также уходит 72% российского газового экспорта. Крупнейшим покупателем остается Германия (16%), за ней следуют Италия (12%) и Франция (8%).