Джона Малковича не пустили в отель в Венеции — у него поддельный»ковидный паспорт»

Известному британскому актеру Джону Малковичу, который приехал в Венецию на съемки сериала «Рипли», отказали в заселении в номер люксового отеля Danieli. У него не было «ковидного паспорта», или Super Green Pass, обязательного для заселения в отель на территории Италии начиная с 10 января. А то, что он показал, оказалось поддельным.

Super Green Pass действителен в течение девяти месяцев после последней вакцинации для полностью привитых (то есть получивших две дозы) людей. Организаторам пришлось в спешке искать актеру частное жилье. Точно неясно, почему у Малковича не оказалось необходимого документа. Возможно, все дело в бюрократических изменениях, ведь до 10 января в стране действовали другие, менее строгие правила.

Малкович находится в Венеции на съемках сериала — ремейка фильма Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» 1999 года. Многие сцены из нашумевшего фильма были сняты в Венеции, и 20 лет спустя съемки ремейка снова будут проходить в этом городе. Роль Рипли сыграет уже не Мэтт Дэймон, а ирландский актер Эндрю Скотт. В актерский состав также входят Джонни Флинн и Дакота Фаннинг. Сериал, режиссером которого стал Стивен Зеллиан, должен выйти в 2023 году.