Брэдли Купер провел шесть часов голым

Голливудскому актеру Брэдли Куперу пришлось оголиться на съемках фильма «Аллея кошмаров» (премьера в Украине назначена на сегодня). Знаменитость провел обнаженным в ванне целых шесть часов.

Об этом рассказал сам 47-летний актер во время интервью американской радиостанции KCRW. Пикантности ситуации добавляло то, что коллега Купера по сцене, 49-летняя австралийская актриса Тони Коллетт, играла в откровенном эпизоде в свой первый рабочий день (чтобы посмотреть трейлер, доскролльте страницу до конца).

Купер признался, что до сих пор помнит эту ситуацию. Коллетт, по его словам, была удивлена. «Это было похоже на «вау», но было довольно тяжело», – признался звезда.

Актер подчеркнул, что для него было важно отыграть эту сцену хорошо, ведь над кинолентой работал режиссер Гильермо дель Торо.

«Содержание фильма требовало, чтобы мы были обнажены эмоционально, душевно и даже физически – для меня… Я помню, как читал сценарий и думал: «Он маринованный панк в этой ванне, и это [история]. Ты должен это сделать», – добавил Купер.

Отметим, что действие этого нео-нуарного фильма происходит в 1940-х годах. Куперу досталась главная роль «Аллеи кошмаров» – афериста Стэнтона Карлайла, который утверждает, что является экстрасенсом и общается с мертвыми.

Для того, чтобы заполучить деньги богатых доверчивых клиентов, он объединяется с психотерапевтом Лилит Риттер (ее роль играет Кейт Бланшетт).

В США «Аллея кошмаров» вышла в конце декабря-2021 и в целом получила высокие оценки среди критиков, но стала огромным разочарованием в прокате. Кинолента пока что заработала чуть менее 10 млн долларов при бюджете в 60 млн долларов.