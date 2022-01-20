Президент Джо Байден пообещал отрезать Россию от долларов в случае войны

Вторжение в Украину станет катастрофой для России, заявил президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции в Белом Доме в четверг.По его словам, он пообещал президенту РФ Владимиру Путину, что война обернется санкциями, которые тот «еще никогда не видел».

Россия имеет «подавляющее превосходство» над Украиной в военном отношении, заявил Байден, добавив, что война, если она состоится, все же не станет легкой прогулкой. США отправили Киеву продвинутые вооружения на 600 млн долларов. «Цена вторжения в Украину в плане потери человеческих жизней будет высокой, хотя они (Россия — ред.) и смогут победить со временем», — сказал Байден.

США и союзники, по его словам, готовы наложить на Россию серьезные санкции, которые «причинят вред» российской экономике.

«Российские банки не смогут проводить операции в долларах», — заявил Байден. Кроме того, США усилят военное присутствие на восточном фланге.

Что касается обеспокоенности европейцев в связи с поставками нефти и газа из России, то Россия зависит от этих потоков не меньше. «Деньги, которые они на этом зарабатывают, обеспечивают 45% их экономики», — сказал Байден.

Три встречи с Россией по проблемам безопасности, по словам президента США, ни к чему не привели. «У Путина есть выбор — дипломатия и деэскалация либо война и последствия», — добавил он.

По данным ЦБ РФ, в прошлом году Россия получила 240 млрд долларов от экспорта нефти, газа и нефтепродуктов — 49% всех доходов в иностранной валюте.

По данным Минэнерго США, в Европу уходит 48% российского нефтяного экспорта и 72% — газового.