Президент США Байден подтвердил намерение идти на второй срок Ученые создали прорывной пластик из сахара » Автор «Паразитов» экранизирует научно-фантастический роман — Роберт Паттинсон в главной роли Автор «Паразитов» экранизирует научно-фантастический роман — Роберт Паттинсон будет в главной роли. Как сообщает Deadline и ряд других изданий, корейский режиссёр Пон Чжун Хо, известный по «Паразитам» и «Воспоминаниям об убийстве», снимет свой следующий фильм для студии Warner Bros. Картина, у которой на данный момент нет официального названия, будет экранизацией романа «Микки-7» (Mickey7) — научно-фантастического триллера Эдварда Эштона. Сама книга будет опубликована лишь 15 февраля 2022 года. Обложка романа Mickey7 Действие романа разворачивается в будущем, где исследованием и колонизацией неизведанных планет вместе с «обычными» людьми занимаются специальные клоны, которым поручают самые опасные, а порой и суицидальные миссии. После смерти одного производят новое тело, сохраняющее часть воспоминаний оригинала. Главный герой — клон по имени Микки-7, который пропадает без вести во время экспедиции на ледяной планете Нифльхейм. Все считают его погибшим, но он выживает и возвращается на базу, а по прибытии обнаруживает, что его место уже готов занять Микки-8. Оба вынуждены скрывать от остальных своё одновременное существование, чтобы избежать смерти. Основной претендент на главную роль — Роберт Паттинсон, с которым, согласно источникам СМИ, уже встретился постановщик, назвав его идеальным кандидатом. Ему уже предложили роль, но тем не менее официально актёр ещё не закреплён за проектом. На данный момент неизвестно, насколько близко сюжет экранизации будет повторять оригинальный роман Эштона. Возможно, Пон Чжун Хо решит изменить многие детали истории или даже её завязки. Когда начнётся полноценное производство картины, неясно. Пока что нет информации о том, чтобы Паттинсон был занят какими-либо другими проектами, а последняя на сегодняшний день картина с его участием, «Бэтмен» Мэтта Ривза, должна выйти в марте 2022-го.