«Їхні банки не зможуть працювати з доларами»: Байден припустив вторгнення Путіна до України та пообіцяв «катастрофу для РФ»

Про це Байден сказав під час пресконференції, передає «РБК-Україна».

«Я припускаю, що він (Путін — ред.) вторгнеться (в Україну — ред.). Америка відправлятиме більше військ до Польщі, Румунії та інших сусідніх країн, якщо Путін все ж вторгнеться в Україну», — сказав Байден.

Президент США наголосив, що такий розвиток подій мав би «найсерйозніші наслідки» з часів Другої світової війни.

«Звичайно, є привід для побоювань. Якщо він вторгнеться в Україну… Такого не відбувалося з часів Другої світової війни. Це мало б найсерйозніші наслідки з того, що відбувалося в світі з точки зору війни і миру з часів Другої світової війни. Я дуже стурбований. Єдине, що може бути гірше навмисної війни, це ненавмисна війна. І я стурбований тим, що це може вийти з-під контролю. Я сподіваюся, що Володимир Путін розуміє, що він не в кращому становищі, щоб домінувати в світі», — сказав Байден.

Президент США також пригрозив катастрофічними наслідками для РФ у разі нового вторгнення в Україну.

«Якщо вони збираються вторгнутися, вони за це заплатять. Їхні банки не зможуть працювати в з доларами. Якщо вони дійсно зроблять те, на що здатні, із зосередженими на кордоні силами, це буде катастрофою для Росії», — сказав Байден.

Водночас президент США зазначив, що перемовини з РФ наразі не дали результату.

«Поки три зустрічі, які у нас пройшли — в рамках ОБСЄ та інші, — не дали будь-якого результату», — сказав Байден.