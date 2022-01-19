В Португалии начато второе расследование гражданства Абрамовича

Прокуратура Португалии начала расследование в связи с предоставлением гражданства этой страны российскому миллиардеру и владельцу лондонского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. Об этом сообщает DW со ссылкой на надзорное ведомство. По словам представителя прокуратуры, следственные мероприятия проводятся отделом уголовных расследований Лиссабона. Это уже вторая проверка по этому вопросу. Что послужило поводом для неё не уточняется.

На прошлой неделе о проверке законности выдачи португальского паспорта Абрамовичу сообщил Институт регистрации и нотариата. В министерстве юстиции Португалии назвали проверку стандартной процедурой. Представитель Абрамовича сообщил, что бизнесмен приветствует любые проверки.

В конце прошлого года стало известно, что весной 2021 года Абрамович получил португальский паспорт как потомок евреев-сефардов, изгнанных с Пиренейского полуострова во времена инквизиции в конце XV века.