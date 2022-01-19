США значительно увеличат военную помощь Украине

США планирует увеличить объемы военной помощи Украине и усилить ее дипломатическую поддержку против российской агрессии. В случае вторжения, российская экономика заплатит «калечащую цену», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве.

Блинкен заверил, что США будет продолжать укреплять военное и дипломатическое сотрудничество ради роста оборонного потенциала Киева против Москвы. Мы четко указываем на издержки, которые Соединенные Штаты и Европа возложат на Россию, если она отвергнет дипломатический путь, который мы изложили, и продолжит необоснованное, неспровоцированное, неприемлемое вторжение или дестабилизацию Украины», — заявил госсекретарь.