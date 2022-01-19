Понад 1000 ПТРК NLAW за 48 годин: Великобританія відкрила повітряний міст військової допомоги Україні

Велика Британія відкрила справжній повітряний міст військової допомоги України. Станом на ранок 19 січня, відповідно до даних Flightradar24, за дві доби з авіабази Brize Norton до Борисполя було направлено шість літаків C-17A Globemaster III.

Як раніше повідомлялось ними перевозиться високоточні протитанкові комплекси NLAW. Згодом був оприлюднено відео з розвантаженням одного літака.

з розвантаженням одного літака.

Таким чином, на одному C-17A перевозиться 10 палет з 18 пусковими NLAW, тобто по 180 ПТРК за рейс. Слід зазначити, що NLAW має одноразовий контейнер, після використання ПТРК оператор, якщо потрібно, може забрати приціл.

Якщо всі інші літаки мають аналогічне навантаження, то загальна кількість цієї зброї в Україні вже перевищила одну тисячу одиниць — 1080.

У цьому випадку військова допомога Великобританії протитанковими засобами вже перевищила аналогічні поставки Україні всіх інших країн-членів НАТО з 2014 року.

З точки зору своєї ефективності NLAW, також відомий як MBT LAW, є новим поколінням ПТРК ближньої зони ураження (від 20 до 800 метрів) від шведської Saab Bofors Dynamics. Його серійне виготовлення розпочалось лише у 2009 році.

Слід зазначити, що ракета має потужну енергетику, час її польоту на відстань 400 метрів складає меншее двох секунд. А вся система побудована на мінімізацію часу від виявлення цілей до його знищення, який вимірюється, разом із приведенням NLAW у бойову готовність до пуску у 10-15 секунд.