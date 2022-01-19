Николас Кейдж назвал самый любимый фильм, в котором сыграл главную роль

Голливудский актер Николас Кейдж в интервью Awards Watch рассказал о самом любимом фильме в своей карьере. Речь идет о «Поцелуе вампира» режиссера Роберта Бермана.

В картине 1988 года актер сыграл Питера Ло, безумного литературного агента, который возомнил себя вампиром после ночи с загадочной девушкой. Эта лента стала первой для Кэйджа с «вампирскими» мотивами.

Интересно, что сегодня Николас Кейдж готовится к роли легендарного вампира Дракулы в новом фильме киностудии Universal Pictures «Ренфилд».

В начале картины персонаж Николаса Кейджа разговаривает с психотерапевтом, который понимает, что Питер уже не вполне здоров. Его речь становится напыщенной и чудаковатой, что даже врач пугается. Впоследствии Питер встречает красивую девушку, которую зовут Рейчел. Именно она кусает его в шею, а Питер становится вампиром. Он начинает странно себя вести: постоянно носит солнцезащитные очки, спит под диваном, избегает дневного света, боится крестов и даже ест комнатных тараканов подобно Ренфилду из «Дракулы».

На работе Ло также издевается со своих сотрудников, насилует, оскорбляет и унижает. Чем закончится эта безумно-драматическая история – рекомендуем просмотреть ленту, если вы еще не видели.

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает ведущие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.