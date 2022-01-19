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Марк Форстер экранизирует знаменитый шведский бестселлер «Вторая жизнь Уве»

Марк Форстер экранизирует шведский бестселлер "Вторая жизнь Уве"

Марк Форстер, на счету которого такие громкие проекты как «Квант милосердия», «Война миров Z» и «Кристофер Робин», займется киноадаптацией шведского бестселлера «Вторая жизнь Уве», главную роль в которой исполнит Том Хэнкс.

Двукратный номинант на премию «Оскар» Дэвид Мэги («Жизнь Пи»), работавший с Форстером над драмой «Волшебная страна», за который оба были номинированы на премию BAFTA, занимается написанием сценария.

Производство полнометражной картины должно начаться в текущем году, пока неизвестно, где. Проект разрабатывался уже несколько лет и основан на известном одноименном романе шведского писателя Фредрика Бакмана. Жизнеутверждающая комедия о любви и неожиданной дружбе разошлась тиражом более семи миллионов копий по всему миру и оставалась в списке бестселлеров New York Times 77 недель подряд на момент ее публикации в 2012 году. В 2015 году вышла шведская экранизация романа, получившая две номинации на «Оскар».

На момент написания заметки Хэнкс занят в сериале Apple TV+ «Властелины воздуха», фэнтези Роберта Земекиса «Пиноккио», комедии Уэса Андерсона «Город астероидов» и байопике База Лурмана «Элвис Пресли».

19 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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