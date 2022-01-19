Марк Форстер экранизирует знаменитый шведский бестселлер «Вторая жизнь Уве»

Марк Форстер, на счету которого такие громкие проекты как «Квант милосердия», «Война миров Z» и «Кристофер Робин», займется киноадаптацией шведского бестселлера «Вторая жизнь Уве», главную роль в которой исполнит Том Хэнкс.

Двукратный номинант на премию «Оскар» Дэвид Мэги («Жизнь Пи»), работавший с Форстером над драмой «Волшебная страна», за который оба были номинированы на премию BAFTA, занимается написанием сценария.

Производство полнометражной картины должно начаться в текущем году, пока неизвестно, где. Проект разрабатывался уже несколько лет и основан на известном одноименном романе шведского писателя Фредрика Бакмана. Жизнеутверждающая комедия о любви и неожиданной дружбе разошлась тиражом более семи миллионов копий по всему миру и оставалась в списке бестселлеров New York Times 77 недель подряд на момент ее публикации в 2012 году. В 2015 году вышла шведская экранизация романа, получившая две номинации на «Оскар».

На момент написания заметки Хэнкс занят в сериале Apple TV+ «Властелины воздуха», фэнтези Роберта Земекиса «Пиноккио», комедии Уэса Андерсона «Город астероидов» и байопике База Лурмана «Элвис Пресли».