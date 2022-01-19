Израиль готовится принять на вооружение артиллерию следующего поколения

Израильская военщина давно раздумывала, чем бы заменить стареющие 155-мм САУ M109; и наконец в 2017-м решила назначить разработчиком новой самоходки Эльбит, имея в виду получить что-то вроде колёсной САУ ATMOS, но лучше. К июлю 2021-го проект новой САУ получил название SIGMA; начало поставок ожидается примерно в 2023-м. В ноябре того же года было объявлено о заключении контракта на $106 миллионов на поставку Сигмы неназванной азиатско-тихоокеанской стране. А в самом конце 2021-го в сети появились фотографии прототипа САУ.





