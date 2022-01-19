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Интимная выходка Рианны вывела из себя поклонников

Интимная выходка Рианны вывела из себя поклонников певицы, впрочем это происходит уже не в первый раз. В то же время в ее аккаунт в соцсетях подписалось сразу несколько десятков тысяч пользователей.

«Мракобесие»: интимная выходка Рианны взбесила Сеть

Интимная выходка певицы Рианны вывела из себя пользователей сети. Не успела аудитория забыть, как вокалистка постоянно обнажалась в попытках привлечь к себе внимание, как на днях она вернулась к старым привычкам. Так, на личной странице в Instagram Рианна выложила снимок в провокационном боди, не способном скрыть ее пышных форм.

Сама певица, кажется, осталась довольна снимком, чего нельзя сказать о комментаторах.

«Мракобесие», «Когда это закончится», «Лучше бы песни писала», «Раздевается она, а неловко мне», — писали ей.

19 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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