Джованна Антонелли удивила поклонников пикантными фото

Джованна Антонелли в образе сексуального демона позировала перед камерой, демонстрируя подтянутые ягодицы.

Откровенными снимками знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. В комментариях фанаты отметили безупречный внешний вид артистки.

На кадрах Антонелли предстала перед интернет-пользователями в боди алого цвета с длинным рукавом, широким поясом, подчеркивающим талию, и глубоким декольте. Образ дополняли красные колготки, ботфорты с острым носком на каблуке и хвост черта сзади. Голову звезды бразильских сериалов украсили рога демона.

«Рада встрече с вами! Надеюсь, вы угадали, как меня зовут?», – загадочно подписала снимки актриса.

Фанаты оставляли в комментариях комплименты неожиданному образу Джованны.

«Прекрасный демон», «Ох, как горяча», «Очень соблазнительно», «Мечтаю так выглядеть после 40», – писали фолловеры.