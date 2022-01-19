Британия отменит большинство коронавирусных ограничений

Власти Великобритании решили отменить большинство эпидемиологических ограничений, введенных на фоне распространения омикрон-штамма коронавируса в стране. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, выступая в Палате общин, передает Reuters.

Глава правительства уточнил, что планируется отменить вакцинные паспорта, требование об обязательном ношении масок в общественных местах и транспорте и о переводе части сотрудников на удаленную работу.

Британские СМИ ранее отмечали, что Джонсон собирается отменить коронавирусные ограничения на фоне скандала с вечеринками в его резиденции на Даунинг-стрит во время локдауна весной 2020-го. Предполагается, что таким образом политик намерен вернуть поддержку общества.