Археологи нашли в Египте высеченную в скале семейную гробницу с 20 мумиями

Археологи из египетско-итальянской миссии обнаружили к западу от города Асуан семейную гробницу, высеченную в скале. В погребальном сооружении им удалось найти 20 хорошо сохранившихся мумий греко-римского периода. Хотя сама гробница была разграблена еще в древности, ученые нашли ценные артефакты того периода, например, жертвенный стол, медное ожерелье и деревянные фигурки. О находках сообщило Министерство туризма и древностей Египта в фейсбуке.

В 2017 году археологи из Египта и Италии запустили совместный исследовательский проект, направленный на защиту территории в окрестностях мавзолея Ага-хана III в городе Асуан, где в древности располагался пограничный город Свенетт (Сиена). Из-за угроз незаконных раскопок ученые начали охранно-спасательные работы, в результате которых им удалось обнаружить на площади около 25 тысяч квадратных метров более 300 древних гробниц, строительство которых велось с середины I тысячелетия до нашей эры до первой половины I тысячелетия нашей эры.

Она из самых значимых находок египетско-итальянской миссии была сделана в 2019 году, когда археологи обнаружили гробницу, которую многократно использовали в течение многих веков – от эпохи Птолемеев (III–II века до нашей эры) до римского периода (I–II века нашей эры). Как и многие погребальные сооружения, найденные в этом районе, она оказалась разграбленной, однако ученые нашли 35 мумий, а также ценные артефакты – сосуды, носилки из пальмового дерева, статуэтки и картонаж.

Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Археологи из египетско-итальянской миссии обследовали территорию к западу от города Асуана в окрестностях мавзолея Ага-хана III, который построили в 1956 году на месте древнего некрополя VI века до нашей эры — IV века нашей эры. Ученым удалось обнаружить большую гробницу, которая была разграблена еще в древности. Однако в ней до сих пор покоились 20 хорошо сохранившихся мумий, относящихся к греко-римскому периоду. Среди них археологи выделили мумию ребенка, которая находилась вместе с картонажем в терракотовом саркофаге.

Сама гробница представляет собой высеченные в скале четыре погребальные камеры, вход в которые был обустроен из блоков песчаника и глинобитного кирпича. По мнению профессора Патриции Пьянчентини (Patrizia Piacentini) из Миланского университета, которая руководила миссией с итальянской стороны, в этом погребальном сооружении хоронили членов одной семьи. Она отметила, что, помимо самих мумий, археологам удалось найти ценные артефакты той эпохи — жертвенный стол, медное ожерелье, каменные плиты с надписями и деревянные фигурки, изображающие мифическую птицу Ба.