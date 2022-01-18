Война на Донбассе обошлась России минимум в 750 миллиардов рублей только в 2021 году

Война на Донбассе и переброска войск к границам Украины обошлась России минимум в 750 миллиардов рублей только в 2021 году. Это минимальная оценка, считают эксперты. Вся сумма может превысить 1,5 триллиона рублей или 20 млрд. долларов.

Сильнейший с весны 2020 года обвал российского фондового рынка начал больно бить по Фонду национального благосостояния, который более чем на треть вложен в рублевые активы.По итогам декабря размер ФНБ, где с 2017 года складируются доходы бюджета от нефти дороже 40 долларов за баррель, сократился на 320,9 млрд рублей, сообщил Минфин во вторник.

Реальные расходы из фонда, в том числе на инфраструктурные проекты, составили лишь 0,3 млрд рублей. Эти деньги ушли на покупку вагонов для Московского метро и строительство аэропорта в Саратове.

Почти весь финансовый минус ФНБ обеспечило резкое падение акций Сбербанка, которые были приобретены у ЦБ в 2020 году.

В результате биржевых распродаж на фоне сообщений о переброске российской армии к границе с Украиной стоимость контрольного пакета крупнейшего госбанка страны сжалась с 3,568 до 3,312 трлн рублей. Еще 1 млрд рублей Минфин потерял на бумагах «Аэрофлота», которые были куплены в рамках операции спасения национального перевозчика от кризиса пандемии.

Таким образом, только за декабрь ФНБ понес 257 млрд рублей убытка на падении российского рынка, а в январе эти потери увеличились вместе с крушением фондовых индексов до минимумов почти за год.

После провала переговоров с НАТО и США и усиления воинственной риторики Кремля с начала января Сбер подешевел на МосБирже еще на 14,8% и на 14.40 мск вторника торгуется по 248,62 рубля за акцию. Днем ранее котировки опускались до 247 рублей — минимума с ноября-2020.

Таким образом, стоимость госпакета упала до 2,824 трлн рублей, обеспечив ФНБ еще 487 млрд рублей убытка. Акции «Аэрофлота» снизились на 4,3%, что уменьшило стоимость вложений Минфина с 49,1 до 47,1 млрд рублей.

Накопленным итогом за декабрь и 18 дней января ФНБ потерял 746 млрд рублей на вложениях в стремительно дешевеющие госкомпании.

В результате фонд, который изначально задумывавался как механизм стабилизации пенсионной системы, а затем стал «кубышкой» на черный день, превратился в «решето», в которое государство заливает сотни миллиардов рублей, но не может наполнить.

Убытки фонда от обвала рынка практически превысило сумму, которую правительство направило на его пополнение за тот же период — 505 млрд рублей в декабре и 109,8 млрд рублей за период с 14 января.

Общий размер ФНБ, согласно отчету Минфина, на начало года составлял 13,565 трлн рублей. Ликвидная часть фонда — то есть еще не потраченные деньги, размещенные на валютных счетах в ЦБ, была равна 8,433 трлн рублей, или 113,25 млрд долларов.