 
«  
  »

The New York Times: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины

В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, рассказал на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб.

Еще через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По словам собеседника издания, российским дипломатам в двух других консульствах также приказали готовиться к эвакуации из Украины.

США знали о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания.

NYT пишет, что сокращение численности российского посольства в Украине может быть частью пропаганды, подготовкой к надвигающемуся конфликту или уловкой — или всем вместе взятым.

18 января, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  