The New York Times: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Украины В начале 2022 года Россия вывезла из Украины членов семей своих дипломатических сотрудников, пишет газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников. 5 января Украину на автобусах покинули 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, рассказал на условиях анонимности высокопоставленный сотрудник украинских спецслужб. Еще через несколько дней около 30 человек уехали из посольства РФ в Киеве и консульства во Львове. По словам собеседника издания, российским дипломатам в также приказали готовиться к эвакуации из Украины. США знали о том, что Россия готовится эвакуировать членов семей дипломатов из Украины в конце декабря и начале января, утверждают источники издания. NYT пишет, что сокращение численности российского посольства в Украине может быть частью пропаганды, подготовкой к надвигающемуся конфликту или уловкой — или всем вместе взятым.