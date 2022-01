Десять самых богатых людей мира за время пандемии стали вдвое богаче, а бедные стали еще беднее «Не час для роз’єднань українців». Представники Сенату під час візиту до Києва прокоментували справу Порошенка » The Guardian: Назарбаев по-прежнему находится в Казахстане и ведет яростные переговоры с Токаевым Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не сбежал, как сообщали ранее СМИ, на фоне протестов, а по прежнему находится в стране. Об этом пишет издание The Guardian. Источник газеты указывает, что Назарбаев, вероятно, находится в столице — Нур-Султане. По утверждению некоего бывшего чиновника, слова которого приводит издание, «Назарбаев жив, а с Токаевым ведутся яростные переговоры о перераспределении активов, трофеев и ренты». Он добавил, что борьба за власть продолжается. «Нет никакой гарантии, что все закончится гладко», — сказал источник The Guardian. По данным другого источника, Назарбаев находится в Китае, но Ермухамет Ертысбаев, бывший министр и советник Назарбаева, сказал, что, по его мнению, его бывший начальник все еще находится в Казахстане. «Переговоры продолжаются, но ясно, что эра Назарбаева закончилась», — заметил Ертысбаев, добавив, что вину за недавнее насилие он возлагает на «реакционные и консервативные силы из клана Назарбаева». Один из собеседников The Guardian отметил, что многие представители элиты сейчас спешат заявить о своей лояльности нынешнему президенту. По его словам, любая «чистка», как он надеется, ограничится теми, кто входит в семью и ближний круг Назарбаева. «В Казахстане ждут, появится ли когда-нибудь Назарбаев на публике, полностью ли Токаев отречется от своего предшественника, возродит культ личности или просто промолчит», — заключает издание. Добавим, что ранее СМИ сообщали, что экс-президент Казахстана улетел в ОАЭ, проведя перед этим несколько дней в своем селе. Также было объявлено о приземлении в международном аэропорту «Манас» двух принадлежащих семье Назарбаева частных самолетов, один из которых прибыл как раз из ОАЭ. В посольстве Республики Казахстан в ОАЭ, однако, не подтвердили информации о нахождении Нурсултана Назарбаева на территории арабского государства. «Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», — сообщил журналистам представитель посольства.