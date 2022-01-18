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Съёмки сиквела «Чёрной Пантеры» возобновят на предстоящей неделе

Съёмки сиквела "Чёрной Пантеры" возобновят на предстоящей неделе

The Hollywood Reporter эксклюзивно сообщил о скором продолжении съёмок второй «Чёрной Пантеры» с подзаголовком «Ваканда навсегда».

Причиной приостановки производства в прошлом августе стали несколько травм, полученные исполнительницей главной роли Летишей Райт — перелом плеча и сотрясение с серьёзными побочными эффектами. Сейчас Райт уже полностью восстановилась и готова продолжать работу на площадке в Атланте.

После смерти Чедвика Боузмана летом 2020 года создатели решили не заменять актёра и его героя Т’Чаллу искусственным путём, а передать по сюжету титул правителя Ваканды его сестре Шури (Райт). В фильме также сыграют Лупита Нионго, Уинстон Дьюк, Анджела Бассетт, Микаэла Коэл и

18 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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